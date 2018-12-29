الزمر : ما حدث غدر بالمستأمنين الأجانب

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الزمر

أتوبيس الهرم

المستأمنين

استنكر طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية السابق، الهجوم الذي وقع على أتوبيس سياحي مساء أمس الجمعة بمنطقة الهرم، وأسفر عن مقتل ثلاثة سائحين والمرشد السياحي (مصر الجنسية)، بالإضافة إلى إصابة 11 شخصًا آخرين.

وكتب الزمر على حسابه فى "تويتر": "ندين ونستنكر العدوان الآثم على السائحين الفيتناميين الليلة في إحدى ضواحي الجيزة".

وأضاف أننا نؤكد أن الفقه الإسلامي قد شدد على حماية المستأمنين سياحًا كانوا أو تجارًا.. كما ننبه إلى أن تقصير السلطات وانشغالها عن هذه الواجبات هو ما يخل بسمعة مصر وهيبتها في العالم".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس في بيان لها أنه: بتاريخ اليوم 28 الجارى وفى حوالى الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائحا "فيتنامى الجنسية" ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وأضافت: انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.. وجارٍ استكمال عمليات الفحص.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع سفارة فيتنام لاحتواء آثار حادث انفجار الأتوبيس بالمريوطية، مضيفًا أن الأتوبيس الذي تم استهدافه خرج عن المسار المؤمن والمخصص له دون الإبلاغ.

 وأكد بيان النائب العام أن الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة بجوار أتوبيس سياحي يقل 14 سائحًا فيتناميًا، بالإضافة إلى قائد الأتوبيس والمرشد السياحي.

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