"الحمد لله أتوبيس الهرم ليس به أمريكان أو أوروبيين"

29 ديسمبر 2018 - 10:06 ص

عقب اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق، على حادث أتوبيس المريوطية قائلاً: "دي فرقعة إعلامية لتتلقفها الأبواق في الخارج لتتصدر نشرات الأخبار لتقول إن مصر غير آمنة ولا يأتي السياح الروس وغيرهم".

وأضاف "المقرحي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع سعيد حساسين، أن العدو وكلاب النار وأهل الشر والإخوان ينفذون هذه الأعمال الإجرامية، لازم نبقى عارفين إن المقصود بها ليس السياح والأتوبيس ولكن عمل فرقعة عالمية في رأس السنة وأعياد الأخوة المسيحيين".

وتابع أن كلاب الأرض لا يرغبون في مرور الاحتفالات بشكل سلس، ولكن نقول إن القوات الأمنية تحمي مصر"، متابعًا: "حادث الهرم أي عيل هايف يعمله أو عيل في سن 11 أو 12 سنة يحط عبوة بجانب جدار في شارع المريوطية ومزدحم جدا، وعندما تمشي 6.30 مساءً لن تكتشف القنبلة.

وتابع مساعد وزير الداخلية السابق: "الحمد لله الأثر النفسي غير ما توقعه الإرهابيون، اعتقدوا أن الأتوبيس به أمريكيون وأوروبيون ولكن الحمد لله الأتوبيس كان بداخله فلبينيين تربطنا بهم صداقة وعلاقة قوية".