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قتيلان جراء انهيارات ثلجية في شرق روسيا

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وكالات- الدويني فولي

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أوبر،

التوك توك

كريم

أفاد ممثل دائرة الطوارئ في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي بمصرع شخصين جراء الانهيارات الثلجية التي وقعت في الإقليم صباح اليوم السبت.

وقال إن 3 انهيارات ثلجية وقعت عند مدخل أحد المناجم في مصنع التعدين بقرية منوغوفيرشيني.

وتشير المعلومات الأخيرة إلى أن 10 أشخاص طمروا تحت الثلج جراء انهيارين ثلجين، بينما أسفر انهيار ثالث عن قطع إحدى الطرق.

وتمكن رجال الإنقاذ من العثور على 9 أشخاص أحياء، وعلى الشخص العاشر ميتا. وفيما بعد توفي شخص آخر في المستشفى من بين الذين تم إنقاذهم.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن نحو 50 شخصا يعملون حاليا في المنطقة المنكوبة، مضيفة أن المعدات لا يمكن أن تصل إلى هذه المنطقة بسبب بلوغ علو الثلج مترين.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في هذا الحادث بتهمة "انتهاك قواعد الأمن"، وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة.


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