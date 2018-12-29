» هذا ما قالته ماجدة الرومي عن أولى حفلاتها بالسعودية

29 ديسمبر 2018 - 10:07 ص

أعربت الفنانة ماجدة الرومي عن سعادتها، بإحياء حفلها الأول في السعودية، قائلة: "شرف لنا كبير بأنه نغني في هذا البلد الحبيب"، معربة عن تقديرها واحترامها لشعب المملكة.

وقالت "الرومي" في افتتاحية حفلها: "في قلبي كلام كبير ولا أعرف من أين أبدًا، هالأرض قبل أن تكون تخص قلوبنا محسوبة على ضمايرنا، صار لنا فيها بيوت وأهل قد مالنا في بلدنا".

وأضافت: "بكل الوفاء بقلبي وبكل الصدق، بتمنى تبقى الأرض الطيبة عاصمة للخير، وأتمنى يبقى دارها دار العز، وسيوفها سيوف النصر، ويبقى نخيلها مراوح الزمن، تبقى الأبية البهية العربية العزيزة على الله وقلوبنا جميعا، ويدوم عزكم".

ووصفت الفنانة حفلها بالسعودية بأنه "أصعب حفلة"، موضحة: "بعتذر منكم لو كنا ملبكين شوية، هذه أصعب حفلة عملتها في حياتي، لأنه فيها هيبة، قلبي بيدق بيدق وصرت أقول يا ريتني عصفورة أو شجرة أو أرجع على البيت، أنا بدي أمي بطل بدي غني، اعذرونا لو ملبكين شوي، الآن بيمشي الحال".



