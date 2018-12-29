مستقبل وطن: ندعم مؤسساتنا الوطنية فى مواجهة قوى الظلام والإرهاب

29 ديسمبر 2018 - 10:10 ص

أدان المستشار عصام هلال عفيفي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف أتوبيس سياحي بشارع المريوطية بالجيزة وأدى إلى وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، مؤكدًا ندعم بكل قوة مؤسساتنا الوطنية في مواجهة قوى الظلام والإرهاب.

وأكد هلال في تصريحات صحفية، أن الإرهاب لن ينال من مصر وسوف ينجح أبطالنا فى القضاء على كل هؤلاء الخونة العملاء المأجورين، مشيرًا إلى أن هناك دولاً تحاول عرقلة النجاحات في مصر ولا تريد أن تقوم لها قائمة لكن الله سوف يحفظ هذا البلد ويحمى شعبه وسننتصر بإذن الله.

وأضاف: "أمين تنظيم مستقبل وطن"أن مثل هذه الحوادث الجبانة لن توقف مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض مصر، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة للقضاء على الجماعات الإرهابية.