برلماني: "كريم" لخدمة التوك توك لا يتعارض مع القانون ويحد من الجريمة

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أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اتجاه شركة أوبر لإطلاق خدمة طلب الـ"توك توك" عبر تطبيقها الشهير فى بعض مناطق القاهرة والجيزة، خطوة جيدة نحو ضبط حركة التوك توك وتحديد هويته لمنع انتشار جرائم التوك توك التي انتشرت الفترات الأخيرة نتيجة عدم معرفة هوية التوك توك أو تحديد رقمه أو رخصته بسبب عدم التقنين.

وأضاف بدوي أن من أهم مميزات تلك الخدمة هو أن شركة "أوبر" سوف تكون المسئولة عن أي تجاوز يرتكبه صاحب التوك توك وتقع عليها المسئولية أمام الدولة عن أى تجاوزات تصدر عن العاملين بها.

وأوضح بدوى، أن إطلاق تلك الخدمة يتماشى مع اتجاه الدولة لتنسيق عمل تلك المركبات، ولا يتعارض إطلاقا مع قانون المرور الجديد، حيث وضع القانون ضوابط لاستخدام تلك المركبات بجانب أن الشركة أصبحت مرخصة، وتدفع ضرائب للدولة .

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