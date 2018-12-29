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بالصور.. نائب "عين شمس" يفتتح مبنى السجل المدني بعد تطويره

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مبني السجل المدني
مبني السجل المدني

أمينة عبد العال

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مجلس النواب

مستقبل وطن

السجل المدنى

افتتح النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة عين شمس، مبني السجل المدني بالدائرة، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بعد تطويره عقب حريق المقر في أحداث 28 يناير.

وشهد افتتاح السجل المدني، النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس حزب مستقبل وطن، واللواء خالد عمر ممثلًا عن اللواء محمد طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية سجل مدني عين شمس.

وكان مبنى الأحوال المدنية بعين شمس، متهالكًا بعد حرقه في أحداث 28 يناير الذي أدى إلى خروج معظم أجزاءه خارج الخدمة ما أثر على كفاءته في تقديم الخدمة والزحام الشديد طوال الوقت، وتعطل مصالح المواطنين.

وقد حضر الافتتاح كل من النائب يسري الأسيوطي عضو مجلس النواب، وقيادات حزب مستقبل وطن على رأسهم محمد ياسين أمين الحزب بعين شمس، والدكتور محمود خليل مدير أوقاف عين شمس، والقس إسحاق يعقوب ممثلًا عن كنائس عين شمس، واللواء البير الفونس رئيس حي عين شمس، ومجموعة من قيادات التنفيذية والشعبية.

ووجه الكومي، بخالص الشكر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق واللواء محمد طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، واللواء مدير الإدارة العامة لشئون المناطق عبد الناصر غنيم، وخالد عبد الحميد عمر وكيل المنطقة المركزية.

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