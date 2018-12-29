أسرار جديدة لا تعرفها عن الشيخ مصطفى إسماعيل

29 ديسمبر 2018 - 10:54 ص

قال المهندس عاطف إسماعيل، النجل الأكبر للشيخ مصطفى إسماعيل إن والده نشأ في كنف أسرة من أثرياء الغربية، وكيف استطاع جده احتواء الطفل الشقي الذي لا يهدأ أبدا حتى استطاع أن يجعله محبًا للقرآن بعد أن عرف موهبته الفذة.

وأضاف أن زواج والده المبكر ساعده على النجاح، مشيرًا إلى مشاكساته مع أقرانه القراء وكيف اقترب من الملك والرؤساء بعد أن ارتبطوا بصوته، وأصبح يمثل لهم الراحة والاطمئنان.

وبحسب تصريحاته للمصري اليوم فإن أول مبلغ تقاضاه والده على القراءة كان «سبعة قروش»، حيث دُعي للقراءة في قرية مجاورة لهم ولم يخبر أباه وجده بالأمر خوفًا من أن يغضبا لأنهما أوصياه أن يقرأ القرآن من أجل القرآن لا بهدف المال ولكن افتضح أمره وتعاملا معه بلين وقالا له: لا نمنعك من الحصول على مقابل لكننا نوصيك بأن الهدف هو عدم المتاجرة بالقرآن.

وتابع في حديثه عن والده: تعلم الصبي الدرس وفهم المعنى حتى جاءه خفير يخبره بأن هناك من يريد محادثته بدوار العمدة على التليفون وعندما ذهب الصبي ورفع السماعة وجد رجلاً يمدحه كثيرًا ويقول له: «يا كروان إحنا عايزينك تشرفنا علشان نسمع صوتك في قرية كفر سالم».

وأوضح نجل الشيخ إسماعيل أن والدي حكى لي: «القرية كانت بعيدة عن قريتنا تقريبًا ببضعة كيلومترات وكان طلب الزبون أن أقيم ثلاثة أيام هناك وأغلقت الهاتف وسرت أفكر كيف أقنع أهلي بأنني سأتغيب عنهم ثلاث ليال لكن الله وفقني وتقبلوا الأمر، وعندما رجعت كان بحوزتي 70 قرشًا وهى الأجر الثاني لي على القراءة وقمت بإهدارها لآخر قرش ما بين المراجيح وشراء الأشياء التي أحبها مثل البسكويت والحلوى».

وأشار إلى أن والده استمر في القراءة والتنقل من مكان إلى آخر حتى ذاع صيته بين القرى المجاورة وأصبح معروفًا كالشمس، ما أثر على دراسته في الأزهر ولم يستطع التوفيق بين الاثنين فآثر الاستجابة إلى القراءة وترك الدراسة ولم يكملها ويقول: «للأسف أصبح موضوع عدم تكملة دراستي الأزهرية عيبًا يعايرني به أقراني الحاقدين على شهرتي وحب الناس لي ويقولون: «ده ما كملش دراسته» مما أصابنى بالضيق فترة وجيزة لكن تفوقى في القرآن جعلنى واثًقا من نفسى ووضعنى في مكانة أعلى وأقيم من الذين أكملوا دراستهم وحصلوا على العالمية».

وقد استقر الشيخ إسماعيل في طنطا بعد أن تزوج وأصبح من مشاهير الغربية.

وعن زواج والده يقول: كان لوالدي الحظ الوفير عندما دعاه أحد المحبين لصوته وكان رجلا من مسئولي محافظة الغربية إلى القراءة في تأبين الزعيم سعد زغلول وكان بمدينة دمياط، وبمجرد انتهائه من القراءة اقترب منه محمد عمر وهو رجل دين ثرى صاحب مدارس شهيرة في دمياط ودعاه إلى منزله في اليوم التالي وقد ذهب والدي وكانت المصادفة حيث شاهد فتاة في لمحة سريعة ولم يحدث أحدًا عن إعجابه بها وبعد أشهر طويلة عاد إلى نفس المنزل وكان أبوها قد توفى وطلب الفتاة من والدتها للزواج وقد وافقت وأصبحت زوجته وهو في الثالثة والعشرين من عمره، لكن للأسف سرقت سيارته منه ليلة زفافه.

وعن علاقته بالشيخ محمد رفعت أوضح نجل الشيخ أنه في وفاة أحد أعيان طنطا ويدعى السيد حسين القصبي تم دعوة أبى إلى القراءة في مأتمه وكان لا يزال صغيرًا وقد لبى الدعوة وذهب إلى السرادق.

وتابع: إن والد حكي هذه الواقعة فقال: «تحينت فرصة للقراءة واقتربت من الشيخ الموجود على الدكة وكان الحضور عظيمًا حيث جمع كثيرًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات وهناك مقرئون كثر لكنني قفزت إلى مكان القراءة بعد أن انتهى الشيخ وهممت بالمشاركة إلا أنني وجدت من يشدني بقوة من ملابسي ويقول لى: "انزل يا بنى هي مش لعب عيال".

وأصابني الخوف والذهول ونزلت على الفور لكن الله أنقذني بمن طلبني حيث جاء مهرولاً وقال لي مكانك واقرأ، وصاح فيمن فعل هذا التصرف القاسي قائلاً له "أنت ما تعرفش حاجة اسمعه الأول"، وقرأت بعد أن هدأت نفسي وكانت قراءتي والحمد لله جيدة ونالت استحسان الجميع وعلت الأصوات تكبيرًا حتى جاءني الشخص الذي أراد إبعادي قائلاً: "ده أنت رهيب.. إيه ده ما فيش كده في الدنيا". وكان الشيخ محمد رفعت متواجدًا فصافحني بعد القراءة وشد على يدى وشجعني أمام الجميع.

وأضاف أنه بعد انتهاء الملكية أحبه الرئيس محمد نجيب وقرر أن يستمر قارئًا رسميًا للرئاسة، ونفس الأمر فعله الرئيس جمال عبد الناصر الذي أحب أبى كثيرًا وقربه وكان يطلب منه القراءة حتى في أوقات فراغه والأكثر منهم جميعًا الرئيس أنور السادات حيث أصبح والدي يمثل شيئًا مريحًا بالنسبة له فاصطحبه في جميع رحلاته داخل مصر، وكان له مكانة كبيرة في قلب وعقل السادات وحاول كثيرًا تقليد والدي وكان أبى يضحك والجميع كان يعلم ذلك حتى عندما علم بأن هناك مشكلة بينه وبين الشيخ محمود الحصري وكان في إحدى قراءات والدي التي حضرها السادات، انتظر حتى انتهى منها وناداه فلما اقترب منه احتضنه الرئيس وقال له «عايزك لازم تعدى عليا علشان فيه موضوع مضايقك نتكلم فيه شوية» وجاء أبى إلى المنزل وأخبرني وكنت بالمصادفة في البلد إثر إجازة من عملي بألمانيا وأخبرته بأنني التقيت السيدة جيهان السادات بألمانيا وجلست معها فترة وأهديتها سيارة إسعاف لمشروع خيري كانت تشرف عليه «واتبسطت جدا من السيارة» وطلبت منها أن تعطى زوجها الرئيس خطابًا كتبته بخط يدي أخبره فيه بمشاكل بين الشيخ الحصري وجميع المقرئين المصريين ومنهم والدى، وأكدت لى قائلة «خلاص الرسالة اعتبرها في إيد السادات» وعندما سمع والدى هذه القصة رفض الذهاب للرئيس قائلا لى «لا يمكن أن أشكو زميلا لرئيس الدولة أنت مش عارف ممكن يحصل له إيه» ومن يومها تعلمت درس الصفح عند المقدرة.

كما طلب السادات أن يكون الشيخ مصطفى إسماعيل ضمن البعثة الرسمية في الزيارة التاريخية للقدس عام 1977 في العيد وقد سافرت البعثة وكان لأبى شرف الانضمام لها وكان فضل الله كبيرا علينا عندما قرأ القرآن الكريم في تلك البقعة الغالية على العرب جميعا لكن المشكلة للأسف أن هناك بعض الصحف كتبت كذبا أن الذين سافروا مع الرئيس هم الشيخ الطبلاوى والشيخ نصر الدين طوبار بالرغم من أن التليفزيون الرسمى نقل الصور ولم يظهر فيها سوى مصطفى إسماعيل وعندما اتصلت بهم من أين جاءوا بهذا الكلام لم يعطونى إجابات دقيقة.

وأشار نجل الشيخ إسماعيل إلى أن أقرب الأشخاص إلي قلب والده كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولعب معه الطاولة كثيرًا والشيخ البنا.

أما أصحابه من الفن فكان محمد عبد الوهاب وأتذكر أنه قد استعان بوالدي في إحدى أغنياته لوردة الجزائرية حيث استطاع أبى أن ينهى الأغنية كما يقولون بـ«قفلة رائعة».

وتكرر الأمر كثيرا وأتذكر واقعة شهيرة حيث كان في بهو الإذاعة وصادف تواجد أم كلثوم وعندما شاهدته وضعت يدها في يده وأخذته إلى غرفة التسجيلات وقالت له: «يا شيخ مصطفى الأغنية دى مش عارفة أقفلها مش مريحانى» وعندما استمع لها طلب منها أن تغير من نبرتها وهى تغنيها وقال لها «اضغطى على الكام حرف دول شوية» واقتنعت أم كلثوم وكانت سعيدة جدًا وأيضًا كان محمد الكحلاوى ومحمد قنديل ومحمد فوزى ورياض السنباطى من أشد المعجبين به وحرصوا جميعا على حضور حفلاته بجانب كوكب الشرق.