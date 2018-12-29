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استقرار بأسعار الخضراوات اليوم

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الخضروات
الخضروات

متابعات- أمينة عبد العال

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البطاطس

استقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور لليوم الثاني علي التوالي .

ويتراوح سعر البطاطس عند 3.3 و6.3 جنيه، وتراوح سعر الطماطم ما بين 2 و4.8 جنيهات.

وبلغ سعر البصل ما بين 4 و5.7 جنيه، وسجل سعر الكوسة 8 و11 جنيهًا، في حين استقر سعر الفاصوليا عند 6 و10 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 إلى 6 جنيهات، وحقق سعر الجزر 2 و4 جنيهات للكيلو.

واستقر سعر الفلفل الرومي من 4 و5.5 جنيه، ووصل سعر كيلو الباذنجان إلى 2.5 و4 جنيهات، وحقق كيلو الثوم استقرارًا عند 11 و15 جنيهًا، وواصل كيلو البسلة استقراره على سعره عند 6 و9 جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الملوخية عند 3 و5 جنيهات، وتراوح سعر السبانخ ما بين 4 و6 جنيهات.


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