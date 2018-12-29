صحف الكويت تعلن الاحتجاب السبت من كل أسبوع

29 ديسمبر 2018 - 11:02 ص

أعلنت الصحف الكويتية اليومية، اليوم (السبت)، الاحتجاب عن الصدور يوم السبت من كل أسبوع بالنسبة للنسخ الورقية، ابتداء من يوم السبت المقبل.

وأوضحت صحف (الراى)، و(الأنباء)، و(القبس)، و(الجريدة) -فى بيانات اليوم السبت- اتفاقها على عدم صدور النسخ الورقية لها يوم السبت من كل أسبوع، ومنح العاملين بتلك الصحف راحة أسبوعية يوم الجمعة من كل أسبوع.

وأضافت الصحف الكويتية الأربع، أن العمل سيستمر في مواقعها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على مدار أيام الأسبوع السبعة؛ لتغطية مختلف الأحداث بشكل كامل.

ويأتي قرار الصحف الكويتية الأربع، بالاحتجاب عن صدور النسخة الورقية يوم السبت من كل أسبوع، ليتوافق مع صحيفتي (السياسة)، و(النهار) الكويتيتين، اللتين يحتجبان عن الصدور يوم السبت من كل أسبوع، في إطار ترشيد النفقات العامة للصحف، خاصة في ظل تراجع إيرادات الإعلانات وارتفاع تكلفة الطبع.