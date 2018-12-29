بشكل مفاجئ.. اختفاء حساب الداعية "العريفي"

29 ديسمبر 2018 - 11:38 ص

اختفى بشكلٍ مفاجئ حساب الداعية السعودي الشهير، الشيخ محمد العريفي، على "تويتر"، دون معرفة الأسباب؛ ما أثار قلقًا لدى متابعيه بشأن مصيره.

ويحظى الشيخ العريفي بمتابعة كبيرة جدًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يعتبر أكثر شخص عربي لديه متابعون على موقع "تويتر"؛ حيث يتابعه أكثر من عشرين مليون مغرّد.

ودشن ناشطون العديد من الأوسمة "هاشتاج" في هذا الخصوص، أشهرها "إيقاف حساب الشيخ محمد العريفي" و"اعتقال العريفي" و"كلنا الشيخ العريفي" وغيرها.

كما أعرب ناشطون عن خشيتهم من أن يكون الداعية "العريفي" تعرّض للاعتقال خصوصًا أن أجهزة الأمن السعودية اعتقلت نجله عبد الرحمن العريفي، قبل أيام قليلة، كما مُنع من الخطابة والتدريس منذ شهور في جميع مساجد المملكة.

من جانبه قال "عبد الله" نجل الداعية سلمان العودة إن "إيقاف حساب الشيخ محمد العريفي، خبر يؤكد سلسلة الكبت والقمع والإسكات.

وتأتي هذه الخطوة بالرغم من تدوينات العريفي علي حسابه على تويتر التى لا تتعدي المواعظ، وأذكار الصباح والمساء، بالإضافة إلى ترويجه لبعض الإعلانات والتي كان آخرها الإعلان عن المياه الفوارة "كيسياك"، والتي تسببت في موجة من الهجوم عليه من قبل رواد تويتر.