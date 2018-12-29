"إحنا في موسم العمليات الإرهابية وهتحصل حوادث تاني"

29 ديسمبر 2018 - 11:40 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حادث استهداف أتوبيس الهرم السياحي يجب ألا يؤثر على حركة السياحة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر دولة سياحية متقدمة، ومن يريد ضربنا سيستهدف السياحة، معقبا: "إحنا في موسم العمليات الإرهابية، وهيحصل حوادث تاني".

وتابع: "الأيام المقبلة هتكشف تفاصيل الحادث"، منوهًا بأن الحوادث الإرهابية لا تحدث إلا في المدن السياحية الكبرى كالقاهرة، برشلونة، باريس، مشيدًا بتعامل الإدارة المصرية مع الحادث، متابعا: "هناك أنباء عن وفاة الشخص الرابع من مصابي حادث أتوبيس الهرم نقلا عن العربية".