مفتى الجمهورية يحسم الجدل حول زواج القاصرات

29 ديسمبر 2018 - 12:03 م

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن زواج القاصرات فيه خطورة وتهديد للأسرة، حيث إن زواج القاصرات يختلف كثيرًا عن الماضي، فالأزواج لن يكونوا قادرين على إدارة الأسرة إدارة جيدة فضلا عن المفاسد النفسية والجسدية.

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "مع المفتي" على فضائية " القاهرة والناس"، أن زواج القاصرات أصبح عبئا كبيرا على المجتمع، ويجوز تقنين هذه المسألة وتقييد الزواج بسن محدد لا يجوز قانونًا الزواج قبله سواء للرجل أو المرأة.

وتابع أن الأسر المصرية لديها فكرة راسخة في أذهانها بأن يستعجلوا بزواج الفتيات، مشددًا على أن الإعلام عليه عبء كبير في التوعية بخطورة ومفاسد زواج القاصرات، وتنوير المواطنين بذلك.

ونوه، بأنه إذا لم تكن الفتوى مواكبة للبحث العلمي يكون هناك خلل، فنحن نرجع في الفتوى لأهل الاختصاص في كل المجالات لاستبانة واقع الأمر، ومبنى الفتاوى الصادرة عن زواج القاصرات هو الدراسات التي أجريت حوله، والرأي الفقهي يساندنا في ذلك، فكل من ابن شبرومة والأصم يقولان بعدم زواج الصغار.