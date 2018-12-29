تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري

29 ديسمبر 2018 - 04:08 م

أكد مصدر في قطاع الفضاء الروسي، تأجيل عملية إطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي المصري "إيجيبت سات-أ"، التي كان مخطط لها 7 فبراير المقبل، لمدة أسبوعين.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم تأجيل إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز 2.1 ب" مع وحدة التسريع "فريغات" والقمر الصناعي "إيجيبت سات- أ" من 7 فبراير حتى 21 فبراير، ووقت الإطلاق يبقى 19:47".

وكان مصدر في مجال الصواريخ والفضاء قد صرح، في وقت سابق، بأن 7 فبراير 2019 هو الموعد المبدئي لإطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات- إيه" على الصاروخ الناقل "سويوز 2.16".

وقال المصدر: "إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات- أ" على الصاروخ الناقل "سويوز 2.16" ذو وحدة التسريع "فرغاط-إم" يوم 7 فبراير في الساعة 19.47 بتوقيت موسكو".

وأشار رئيس "روس كوسموس" إلى أن روسيا انتهت من صناعة القمر الصناعي للاستشعار عن بعد لمصر "إيجبت سات — أ".