» "الجبلاية" تنعي "السباعي" في لقاء الأهلي والداخلية

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الجبلاية

ابوريدة

دقيقة حداد

محمد السباعي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" برئاسة المهندس هاني أبوريدة قرار بالوقوف دقيقة حداد خلال لقاء الأهلي والداخلية علي روح المعلق الرياضي الراحل محمد السباعي.

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين المارد الأحمر والداخلية في تمام السادسة علي ملعب بتروسبورت وهي احدى اللقاءات المؤجلة من الجولة السادسة للدوري الممتاز.

ويقام عزاء المعلق الرياضى الراحل محمد السباعي، غدا الأحد، عقب صلاة العصر بمسقط رأسه في كفر صقر بمحافظة الشرقية، ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم السبت، بمسقط رأسه أيضا.

وتوفى محمد السباعي في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث سير أليم.


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