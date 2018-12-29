» بمساعدة عربية أمريكية.. 3 انتصارات للأسد في أسبوع

29 ديسمبر 2018 - 04:45 م

رأى موقع "ديبكا" الاستخباراتي العبري، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد حقق 3 انتصارات خلال الأسبوع الماضي فقط تكللت بدخول قواته مدينة منبج.

وقال الموقع، في تقرير له، صباح اليوم السبت، إن انتصارات "بشار" بدأت بالانسحاب الأمريكي من بلاده، وتبعها إعادة افتتاح سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وأضاف الموقع أن دخول القوات السورية مدينة منبج هو نجاح آخر للرئيس الأسد، وكذلك استمرار تعاون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معه ومساندته له في مواجهته ضد "الإرهابيين" وكذلك ضد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، مساء الثلاثاء الماضي.

وأفاد الموقع الاستخباراتي العبري بأن الإمارات جددت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، على خلفية الانسحاب الأمريكي من سوريا، في الوقت الذي كانت تنتوي الإمارات إرسال قوات عسكرية إلى سوريا، حيث عزت إلغاء إرسال هذه القوات إلى القرار الأمريكي المفاجئ بخروج القوات الأمريكية العاجل من سوريا.

وأضاف الموقع الاستخباراتي أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب الكامل من سوريا، تم بالتنسيق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع الموقع الإسرائيلي، وثيق الصلة بجهاز الموساد، أن بعثة عسكرية تركية، رفيعة المستوى، تزور روسيا، لبحث تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، أيضا.



