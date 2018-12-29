الإطاحة برئيس قناة بسبب فيديو«غير لائق» لفنانة شهيرة

29 ديسمبر 2018 - 04:49 م

وصفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي "أصعب حفلة" وصف أطلقته على حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، إلا أنها لم تتوقع أن يكون بهذه الصعوبة التي انتهى عليها الحفل وتسبب في أزمة وجدل كبير في المملكة.

قبل انطلاق الحفل تصدرت النجمة ماجدة الرومي تويتر السعودية بهاشتاج "ماجدة الرومي في العلا"، على أثر حفلها الأول الذي أقيم ضمن مهرجان "شتاء طنطورة" المقام بمحافظة العلا في المدينة المنورة، وسط حضور لوفد لبناني يضم سياسيين وفنانين معروفين دعتهم السفارة السعودية في بيروت لحضور الحفل.

كانت الأمور في البداية تسير بشكل جيد وسط فرحة السعودييين، وفور وصول الفنانة اللبنانية إلى المملكة وجهت الشكر للسعودية على حسن الاستقبال بعد وصولها الأربعاء الماضي للمشاركة في مهرجان "شتاء طنطورة"، ونشرت صورة على حسابها وعلقت عليها، "شكرا لحفاوة الاستقبال والترحيب، العلا المملكة العربية السعودية".

في بداية الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة، أعربت ماجدة الرومي عن سعادتها وفرقتها الموسيقية بإحياء حفلها الأول في السعودية، قائلة إنه "شرف لنا كبير بأنه نغني في هذا البلد الحبيب"، معربة عن تقديرها واحترامها لشعب المملكة.

وأضافت "باعتذر منكم لو كنا ملبكين شوية، هذه أصعب حفلة عملتها في حياتي، لأنه فيها هيبة، قلبي بيدق بيدق وصرت أقول يا ريتني عصفورة أو شجرة أو أرجع على البيت، أنا بدي أمي بطل بدي غني، اعذرونا لو ملبكين شوي، الآن بيمشي الحال".

ورغم أن إحياء ماجدة الرومي لهذا الحفل جاء بدعوة رسمية من المملكة فإنه تم قطع البث عن الحفل وقطعت قناة "السعودية الأولى" بث الحفلة خلال أداء الرومي لعدد من أغانيها ضمن مشاركتها في المهرجان، رغم أن القناة تبث فعاليات فنية بين فترة وأخرى.

وقالت مصادر سعودية "إن الفعالية التي تم بثها لا تليق بالقناة السعودية، وعلى أثر ذلك جرى قطع البث وإيقافه قبل انتهاء الفعالية"، وبثت قناة "إم بي سي" السعودية الخاصة، الحفلة بشكل كامل.

إلا أن مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطعًا مصورًا يُظهر لحظة قطع البث عن حفل الفنانة ماجدة الرومي، وتسبب ذلك في حالة من الجدل بين النشطاء بشأن تلك الخطوة وسط انتقادات لاعتبار أن الفعالية لا تليق بالقناة، بينما هي فعالية مقامة على أرض المملكة.

لم يقتصر الأمر على قطع البث عن الحفل، فقد أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون، داوود الشريان، قرارًا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، يقضي بإقالة مدير القناة السعودية الأولى، وليد المجلي عقب بث القناة الحكومية حفلة ماجدة الرومي، بحسب "سبق".

وبإقالته من القناة يكون وليد المجلي قد قضى في منصبه أقل من 4 أشهر، حيث تم تعيينه في شهر سبتمبر الماضي بعد نحو 20 عامًا من العمل التليفزيوني في المملكة، وقبل هذا التعيين تدرَّج "المجلي" في المناصب القيادية في القناة، حيث عمل مساعدًا لمدير القناة لشؤون البث، وقبلها مديرًا للتنسيق في القناة، كما شغل أيضًا منصب نائب المدير العام للقناة، وهو حاصل على درجة الماجستير في تخصص الإذاعة والتليفزيون من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطو فيه السعودية خطوات متسارعة نحو "الترفيه" كمفهوم اجتماعي واسع يمهد لما جاء في "رؤية 2030" تلك الرؤية التي تهدف إلى تعزيز قطاع الثقافة والترفيه وبناء بيئة ترفيه بمعايير عالمية.



