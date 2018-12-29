ضبط سائق توك توك لاتهامه باغتصاب طفلته

29 ديسمبر 2018 - 04:58 م

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على سائق توك توك، اتهمته ابنته، 18 عاما، باغتصاب شقيقتها الصغرى، 15 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج 6 أشهر بمنطقة كرداسة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الأب المنسوب إليه تهمة الاغتصاب لابنته، انفصل عن زوجته "والدة الطفلة"، قبل 10 سنوات، وأن ابنته عاشت معه في شقته بمنطقة كرداسة وتعدي عليها جنسيا تحت تهديد السلاح.

وأوضحت التحريات، التي جرت بمعرفة العميد عاصم أبوالخير، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أنه بمجرد تلقي البلاغ، جرى إجراء تحريات أمنية، وألقي القبض على المتهم، وجرى إحالته إلى النيابة.

وقررت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، حبس سائق توك توك المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ابنته 6 أشهر.

ذكرت تحقيقات نيابة كرداسة، التي باشرها إسلام شاكر مدير نيابة كرداسة، ومركز إمبابة، أن فتاة تبلغ من العمر 18 عاما توجهت إلى مركز شرطة كرداسة، وأبلغت باغتصاب والدها شقيقتها الصغرى، 15 عاما، والتي أدلت بأقوالها أمام النيابة العامة.

وأفادت التحقيقات، التي جرت تحت إشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز إمبابة، أن المجني عليها قالت إن والدها عاشرها مرات عدة خلال 6 أشهر معاشرة الأزواج، وهددها بسلاح أبيض "سكين" لإرهابها وعدم إخبارها أحد بما تتعرض له.

وكشفت التحقيقات، أن والدي الطفلة منفصلان منذ 10 سنوات، وعندما تزوجت والدتها أقامت وشقيقتها الكبرى برفقة والدهما.

ألقي القبض على المتهم، وجرى إحالته إلى النيابة العامة وإجراء تحقيق معه ووجهت له تهمة الاغتصاب وقررت عرضه وابنته على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف عليهما، وبيان مدى تعرض الفتاة للاعتداء الجنسي من عدمه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.