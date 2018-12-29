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سفير مصر لدى موزمبيق يلتقي نائبة وزير الخارجية الموزمبيقي

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السفير

حسن عاشور

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استقبلت السفيرة Maria Manuela dos Santos Lucas نائبة وزير الخارجية الموزمبيقي السفير حاتم الألفي سفير مصر لدى موزمبيق، حيث تسلمت منه صورة أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى موزمبيق تمهيداً لتقديمها لرئيس الجمهورية الموزمبيقي.

وقد أشارت نائبة وزير الخارجية إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص بلادها على تعميق تلك العلاقات خاصة من الناحية الاقتصادية، منوهةً بأهمية عقد منتدى رجال الأعمال بين البلدين في العاصمة الموزمبيقية مابوتو في أقرب فرصة ممكنة، وكذا رفع مستوى التعاون الزراعي بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الألفي، متانة العلاقات بين البلدين على ضوء دعم مصر التاريخي لنضال الشعب الموزمبيقي من أجل الاستقلال وكون مصر إحدى أوائل الدول التي أقامت سفارة لها في مابوتو عقب استقلال موزمبيق مباشرة عام 1975.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية في مصر على تنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية. وفي هذا الإطار، نوه إلى عدد من الدعوات الموجهة لكبار المسئولين الموزمبيقيين لزيارة مصر.

هذا، وقد أشار سفير مصر إلى أهم الأنشطة المقرر عقدها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، والتي تتمثل في تعزيز التنمية والاندماج داخل القارة، كما أوضح أن مصر ستقوم بهذه المناسبة بتكثيف التعاون مع الأشقاء الأفارقة من خلال زيادة المنح التدريبية في شتى المجالات للكوادر بالبلدان الأفريقية، داعياً الجانب الموزمبيقي للاستفادة بشكل أكبر من برامج التعاون التي توفرها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



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