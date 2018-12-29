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50 مليون جنيه لإقراض مشروعات محدودي الدخل

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بنك التنمية الصناعية
بنك التنمية الصناعية

عصام الشربيني

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وقـّع بنك التنمية الصناعية اتفاقا مع شركة "تمويلي" للمشروعات المتناهية الصغر لتقديم حزمة تمويلات جديدة قيمتها 50 مليون جنيه، لإعادة توجيهها وإقراضها للمشروعات الخاصة بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
ويستهدف الاتفاق الجديد الوصول إلى ثمانية آلاف عميل في محافظات الجمهورية من خلال التمويلات المذكورة لأصحاب المنشآت المتناهية الصغر، وذلك للحد من البطالة، وتوفير فرص عمل، وتحسين دخل الأسر البسيطة، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، وفقًا بيان بنك التنمية الصناعية  .
وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة البنك، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بلغت نحو 2.8 مليار جنيه، إضافةً لـ600 مليون استخدامات غير مباشرة، وبذلك يبلغ إجمالي المحفظة 3.4 مليار بخلاف ما يقرب من 750 مليونا أخرى في مراحل استصدار القرار الائتماني


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