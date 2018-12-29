نقيب الفلاحين يدين حادث المريوطية الإرهابي

29 ديسمبر 2018 - 06:06 م

أدان فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحادث الإرهابي الذى شهدته منطقة المريوطية بالجيزة، مساء أمس، وأسفر عن مصرع وإصابة أكثر من 10 أشخاص، من السائحين على يد عدد من العناصر الإرهابية، التي تستهدف زعزعة حالة الأمن والاستقرار التى تعيشها البلاد.

وأكد واصل في بيان أصدرته النقابة، بشأن الحادث أن مرتكبي تلك الجرائم لا علاقة لهم بالإنسانية أو الدين الإسلامي السمح، وإنما يتصفون بالإجرام ، مشددا على أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئا، كما أنها ستزيد من رفض المجتمع المصري والدولي كاملا للجماعات الإرهابية والمتطرفة التى تستهدف سفك الدماء.

واستنكر واصل الحادث الأليم، مطالبا الأجهزة الأمنية بسرعة كشف غموض الحادث الذى أفزع الجميع، وضبط الجناة، وتقديمهم للمحاكمات العاجلة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحياة الأبرياء، ومحاولة إحداث حالة من البلبلة وعدم الاستقرار بالبلاد، كما طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية وإجهاضها قبل حدوثها، كما تقدم واصل، بخالص العزاء لأسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأشار واصل، إلى أن الحادث فى هذا التوقيت وبالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد يستهدف البلبلة وزعزعة حالة الأمن والاستقرار، وهو ما يؤكد أن الإرهاب لا دين له.