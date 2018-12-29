الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح" وآرسنال

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انفيلد

يلتقي في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره آرسنال، على ملعب "الانفيلد"، ضمن منافسات الجولة العشرين منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، "البريميرليج".

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD .

ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا، خاصة بعد عودة الفريق هذا الموسم للانتصارات الكبيرة.

ويسعي نادي أرسنال أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل.


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