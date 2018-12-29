إحالة المتهمين بقتل فرد أمن للجنايات

29 ديسمبر 2018 - 06:12 م

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، إحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل فرد أمن «رميا بالرصاص» اعترضهم أثناء سرقتهم سقالات وأسلاك من موقع تابع لإحدى شركات المقاولات أسفل كوبري محور روض الفرج.

البدابة عقب تلقى المقدم علاء خلف الله، رئيس مباحث الساحل، إخطارا من شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية بموقع تابع لإحدى شركات المقاولات أسفل كوبري محور روض الفرج «تحت الإنشاء» بشارع كورنيش النيل، أمام عمارات أغاخان، ما أدى لوفاة أحد أفراد الأمن.

وانتقلت القوات لمكان البلاغ، وتبين من الفحص والتقابل مع «محمد. ع. إ»، مشرف أمن بالشركة، الذي أفاد أنه حال تواجده وزميله «إبراهيم. ع. ع»، 48 سنة، فرد أمن إداري، توفي إثر إصابته برش خرطوش بالصدر والرقبة من الجهة اليمنى بمحل عملهما بموقع الشركة، شاهدا سيارة «ميكروباص» يستقلها مجموعة من الأشخاص، وقيامهم بسرقة بعض قطع السقالات الحديدية من داخل الموقع، فقاما باعتراضهم بإلقاء بعض الحجارة على السيارة، ما أدى لتهشم زجاجها الأمامي فأطلق أحدهم عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته تجاههما، نتج عن ذلك إصابة فرد الأمن، والتي أودت بحياته، ولاذوا بالفرار بالسيارة.

وعلى الفور، قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والعمل على ضبط مرتكبيها، وأسفرت جهود فريق البحث، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: «إبراهيم. أ. م»، 28 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا، وشقيقه «عبدالرحمن»، 21 سنة، و«أيمن. م. ح»، 25 سنة، و«محمد. أ. ا»، 37 سنة، سبق اتهامه في 12 قضية «مخدرات»، و«محمد. ع. م»، 28 سنة، سبق اتهامه في قضية «سلاح دون ترخيص»، و«عبد اللطيف. إ. ع»، 31 سنة، سبق اتهامه في قضيتين.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، عدا المتهم السادس، وبحوزة الأول سيارة ميكروباص دون لوحات معدنية، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم «الهارب»، وأقر الأول باتفاقه مع باقي المتهمين على سرقة بعض المهمات والقطع الحديدية من داخل الموقع المشار إليه، وفى سبيل ذلك توجهوا بالسيارة المضبوطة، وعقب استيلائهم على 14 قطعة حديدية «سقالات» من الموقع فوجئوا بقيام أفراد الأمن برشقهم بالحجارة في محاولة لضبطهم، فأطلقوا عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاههما محدثًا إصابة المجنى عليه، والتي أودت بحياته، ولاذوا بالفرار، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها.