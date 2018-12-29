» رئيس البرلمان العربي يُدين بأشد العبارات تفجيرالهرم

29 ديسمبر 2018 - 06:15 م

دان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان، الذي استهدف حافلة للسياح الأجانب في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى سقوط عدد من السياح بين قتيل وجريح.

وجدد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي وتضامنه التام مع جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ومساندتها في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف ضرب وزعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي على إن هذا الهجوم الإرهابي الجبان لن يزيد جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً إلا قوة وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم، معبراً عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية.