"واتساب" يطرح مميزات جديدة.. تعرف عليها

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فى إطار سعي شركة "فيسبوك" لتطوير تطبيق "واتساب" الذي يستخدمه ملايين المستخدمين حول العالم، قامت الشركة بإضافة عدة تحديثات جديد تتعلق بالرسائل المرسلة من خلال فيسبوك، والمحادثات المرئية.

تتيح الخاصية الجديدة اختيار إرسال المنشور الذى حاز على إعجابك على موقع فيسبوك فى صورة رسالة خاصة لحساب واتساب، ليس فقط كرسالة من خلال تطبيق "ماسنجر"، وتساعد الميزة الجديدة فى تسهيل التنقل بين التطبيقات والرسائل المختلفة، دون الحاجة إلى نسخ رابط المنشور لإرساله لصديق من خلال تطبيق واتساب.

طرحت واتساب خاصية أخرى جديدة لمستخدمي نظام تشغيل "IOS"، إذ جعل أمر البدء بمكالمة جماعية أسهل بكثير.

فقد كان يتعيّن على المستخدمين سابقًا، بدء مكالمة من شخص لشخص ثم إضافة جهات اتصال أخرى، حيث لم يكن هناك خيار لبدء مكالمة جماعية بشكل مباشر.

وحسب ما ذكره موقع عالم التقنية، فإن المستخدم يستطيع الآن الانتقال إلى المجموعة التي يرغب في بدء الاتصال معها، سواء محادثة صوتية أو محادثة مرئية بعدد قليل من الضغطات، وذلك من خلال الانتقال إلى المجموعة التي يريد الاتصال بأعضائها، ثم الضغط فوق رمز الهاتف الموجود في الأعلى، بعد ذلك وعبر الشاشة التالية عليه تحديد جهات الاتصال داخل المجموعة المراد الاتصال بها، ثم أخيرًا الضغط على زر الصوت أو الفيديو اعتمادًا على نوع المكالمة المرغوب في إجرائها.

وستعمل هذه الخاصية لمستخدمي نظام "أندرويد" قريبًا.

ويشار إلى أن واتساب يحظى بثقة عدد كبير من المستخدمين على مستوى العالم يصل إلى 4 مليارات شخص.


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