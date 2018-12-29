» مصرع طالبة تحت عجلات القطار بأسوان

29 ديسمبر 2018 - 06:16 م

لقيت طالبة بالمعهد الفنى الصناعى مصرعها اليوم بعد سقوطها تحت عجلات القطار بمحطة كوم أمبو بأسوان.

كان بلاغا وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بمصرع الطالبة "آلاء عبد السلام" 18 سنة بعد سقوطها تحت عجلات القطار بمحطة كوم أمبو.

انتقل إلى مكان البلاغ ضباط مباحث كوم أمبو برئاسة المقدم صالح عبد الحليم والنقيب احمد مسعد، وبالفحص والتحرى تبين أن الطالبة حاولت اللحاق بقطار "1902" القادم من القاهرة إلى أسوان فانزلقت تحت العجلات ولقيت مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.