  • السبت 29 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:48 م
بحث متقدم
صلاح والنني

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" وآرسنال "النني"

بشار الأسد

رئيس عربي يزور سوريا 10 يناير

حازم إمام

ماذا قال حازم إمام عن عودة رمضان صبحى ومدرب الأهلي الجديد

الصناديق الخاصة

أسباب صعوبة ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة

السباعي

آخر ما قاله «السباعي» قبل ساعة من وفاته

أمطار

"الأرصاد" تحذر من الساعات القادمة

تواضروس

الكنيسة: نصلي إلى الله ليعود الإرهابيون إلى وعيهم

التموين

«التموين» تقرر إسعاد المصريين في 2019

ماجدة الرومي

الإطاحة برئيس قناة بسبب فيديو«غير لائق» لفنانة شهيرة

وزير الداخلية

الداخلية 2018.. ضربات استباقية للإرهاب وتجار الكيف

"الأرصاد" تحذر من الساعات القادمة

آخر الأخبار

أمطار
أمطار

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

استقرار في أسعار الدولار

#

الأربعاء.. «معلول» ينتظم في تدريبات الأهلي

#

«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض مصر لسيول جارفة

#

رئيس «الأرصاد» يدعو لارتداء الملابس الثقيلة

الأرصاد

أمطار

حرارة

برد

حذر محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات الليل القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويصبح الجو شديد البرودة على كافة أنحاء البلاد، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأكد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تصل خفيفة على القاهرة.

ونصح المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الصباح المبكرة، وساعات الليل المتأخرة، مشيرًا إلى أن هناك شبورة مائية على المناطق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية خلال ساعات الصباح.

وسجلت درجات الحرارة التالي: "القاهرة العظمى 17 والصغرى 12، الإسكندرية 16 والصغرى 12، شرم الشيخ 22 والصغرى 13، الوادي الجديد 18 والصغرى 6، أسوان العظمى 19 والصغرى 9".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. لقاء الأهلي والداخلية
» تشييع جنازة الإعلامي محمد السباعي بمسقط رأسه بالشرقية
» بالصور.. نجاة نجم «الزمالك» من الموت
» شاهد.. المتحدث العسكري ينشر فيديو عن التعبئة والتجنيد
» «شنطة سفر» تؤكد تواجد «الشحات» بالقلعة الحمراء
» فيديو.. سقوط مروحية إماراتية برأس الخيمة
» تجدد إصابة "فتحي" في العضلة الأمامية
» رئيس البرلمان العربي يُدين بأشد العبارات تفجيرالهرم
» البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة
» مصرع طالبة تحت عجلات القطار بأسوان
» صور.. "لاسارتي" يتابع مباراة الأهلي والداخلية من المدرجات

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي