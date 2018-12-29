طهران: مشترو الخام الإيراني يصدرونه دون مشكلات

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أعلنت إيران، أن المصدرين من القطاع الخاص "ليست لديهم مشكلة" في بيع النفط الإيراني، وربما يتم بيع ثلاثة ملايين برميل من الخام قريبًا إلى تجار غير حكوميين، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تستهدف مبيعات طهران من الخام.
وبدأت إيران بيع النفط الخام إلى شركات خاصة من أجل التصدير في أواخر أكتوبر.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير النفط، بيجن زنغنه، قوله: "من اشتروا النفط في البورصة نجحوا في تصديره دون مشكلات".
وبعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الإيراني، منحت واشنطن إعفاءات لثماني دول، بما يتيح لتلك الدول مواصلة شراء الخام الإيراني بشكل مؤقت.
وباعت إيران 280 ألف برميل من الخام لشركات خاصة في بورصة للطاقة خلال أكتوبر، ثم أعقبها بيع 700 ألف برميل في نوفمبر، في إطار خطة تصدير تهدف إلى تجاوز العقوبات الأمريكية.


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