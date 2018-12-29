  • السبت 29 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:48 م
بحث متقدم
صلاح والنني

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" وآرسنال "النني"

بشار الأسد

رئيس عربي يزور سوريا 10 يناير

حازم إمام

ماذا قال حازم إمام عن عودة رمضان صبحى ومدرب الأهلي الجديد

الصناديق الخاصة

أسباب صعوبة ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة

السباعي

آخر ما قاله «السباعي» قبل ساعة من وفاته

أمطار

"الأرصاد" تحذر من الساعات القادمة

تواضروس

الكنيسة: نصلي إلى الله ليعود الإرهابيون إلى وعيهم

التموين

«التموين» تقرر إسعاد المصريين في 2019

ماجدة الرومي

الإطاحة برئيس قناة بسبب فيديو«غير لائق» لفنانة شهيرة

وزير الداخلية

الداخلية 2018.. ضربات استباقية للإرهاب وتجار الكيف

الضوي توقيع بروتوكول تعاون مع "مصر الخير" لخدمة 50 ألف مواطن

مال وأعمال

مصر الخير
الضوي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"التعليم": التعاقد مع 50 ألف معلم بداية الترم الثاني

#

وزيرة الصحة: 218 مركزًا متخصصًا لعلاج الحالات المصابة "بالسكر والضغط"

#

بروتوكول تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وبوابة مصر للعالم

#

طبيب نفسي لكل 50 ألف مصري



صرح المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة، ومؤسسة مصر الخير، لتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بقرية بنى عدى بمركز منفلوط، حيث تم اعتماد مبلغ 10.5 مليون مُقدمة من مؤسسة مصر الخير، لتحسين ضغوط مياه الشرب والوصول بجودة الخدمة المقدمة إلى أفضل المواصفات.

وقال المهندس محمد صلاح الضوى: يتضمن المشروع دق وتنفيذ بئرين جوفيين يشملان المحرك والطلمبات ومنظومة الكلور، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة بأقطار (4، 6، 12 بوصة)، وذلك وفقاً للموازنة المالية المعتمدة، موضحاً أن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار التعاون بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة، وإيماناً بمصداقية الرؤية الواعية بضرورة بناء الإنسان قبل البنيان، وزيادة وعيه وفكره التنموى.

ورحب المهندس محمد صلاح الضوى باستمرار التعاون مع مؤسسة مصر الخير، لاتمام تنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بقرية بنى عدى بمركز منفلوط، والذى سيجنى ثماره المرجوة 50 ألف مواطن بقرية بنى عدى

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع مياه الشرب بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والمتمثلة فى إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، من خلال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة بنجع جزيرة قاو بمركز البدارى، بطول 1500 م، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية ساو بمركز ديروط ، وحفر بئرين بمنطقة العقال القبلى بمركز البدارى بعمق 125 م، بطاقة إنتاجية 30 لتر/ثانية، وحفر بئرين بمحطة ساو بمركز ديروط بعمق 150 م، بطاقة إنتاجية 30 لتر/ثانية، وتركيب 1005 وصلات مياه للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بمراكز (ديروط، القوصية، منفلوط، الفتح، أبنوب، أبوتيج، ساحل سليم)، بمحافظة أسيوط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. لقاء الأهلي والداخلية
» تشييع جنازة الإعلامي محمد السباعي بمسقط رأسه بالشرقية
» بالصور.. نجاة نجم «الزمالك» من الموت
» شاهد.. المتحدث العسكري ينشر فيديو عن التعبئة والتجنيد
» «شنطة سفر» تؤكد تواجد «الشحات» بالقلعة الحمراء
» فيديو.. سقوط مروحية إماراتية برأس الخيمة
» تجدد إصابة "فتحي" في العضلة الأمامية
» رئيس البرلمان العربي يُدين بأشد العبارات تفجيرالهرم
» البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة
» مصرع طالبة تحت عجلات القطار بأسوان
» صور.. "لاسارتي" يتابع مباراة الأهلي والداخلية من المدرجات

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي