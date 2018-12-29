«البرادعي» معلقًا على حادث الهرم: هكذا تكون العدالة

29 ديسمبر 2018 - 06:24 م

علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، على حادث المريوطية الإرهابي والذي حدث مساء أمس وأودي بحياة 4 أشخاص وإصابة عشرة آخرين.

وقال البرادعي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "من بديهيات العدالة: (كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه) المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان".

وكان البرادعي قد علق في تغريدة أخرى قال فيها: "لا يوجد سبب على وجه الأرض يبيح أو يبرر إزهاق روح بريئة. احترام قدسية الحياة هو ما يميزنا كبشر ويجب أن يعلو فوق أي اعتبار".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن انفجار حافلة سياحية بمنطقة الهرم "مريوطية" مساء أمس والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم سياح فيتناميين بالإضافة إلى مرشد سياحي مصري.







