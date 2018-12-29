» تشييع جنازة الإعلامي محمد السباعي بمسقط رأسه بالشرقية

29 ديسمبر 2018 - 06:49 م

شيع منذ قليل المئات من محافظة الشرقية وخاصة قرية "الفرايين" التابعة لمركز كفر صقر، جنازة الإعلامي والمعلق الرياضي محمد السباعي، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بعزبة البواردية التابعة للقرية.

حضر الجثمان قبل دقائق من صلاة المغرب، إذ أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد "السلام" بالقرية، وسط حضور جمع غفير من الأهالي والإعلاميين العاملين بالوسط الرياضي، فيما تقدم الجنازة النواب محمد علي يوسف، وصلاح عبدالصبور، ومحمد حلمي، أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة كفر صقر.

توفي الإعلامي والمعلق الرياضي محمد السباعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر حادث أليم بسيارته، وسط حالة من الحزن سيطرت على زملائه بالوسط الكروي، فيما إنهالت تعليقات المواساة عبر صفحات المُعلقين الرياضيين وغيرهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يُشار إلى أن آخر ما كتبه الفقيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل ساعات من رحيله: "اللهم في يوم الجمعة بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا تُرد، وهب لنا رزقًا لا يُعد، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يُسد".







