روحاني يكشف عن أول موازنة لإيران بعد العقوبات الأمريكية

29 ديسمبر 2018 - 07:01 م



كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن أول موازنة سنوية للجمهورية الإسلامية بعد عودة العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أنها خضعت لتعديلات لمواجهة إجراءات واشنطن "الوحشية".



وأعلن روحاني زيادة 20% في أجور القطاع العام، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها طهران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو من هذا العام.



وقال الرئيس المحافظ في خطاب متلفز: "العام الفائت واجهنا بعض المشكلات"، مشيرًا إلى التظاهرات واسعة النطاق التي هزَّت بلاده قبل عام بالضبط، وأثارها الغضب من الأحوال الاقتصادية والسياسية.

وتابع أن "هذه الأحداث دفعت الأمريكيين إلى تغيير موقفهم بخصوص الجمهورية الإسلامية والاتفاق النووي".

ولم تشر الموازنة الجديدة إلى عدد براميل النفط التي تأمل إيران في بيعها في العام المالي الجديد الذي يبدأ في نهاية مارس المقبل.





