هذا مكان اختفاء «مستر إكس» الإخوان

29 ديسمبر 2018 - 08:18 م

توقع طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، وجود محمود عزت القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين"، والقائم بأعمال المرشد العام للجماعة، في شبه جزيرة سيناء وأنه يحظى بدعم "الجماعات الإرهابية".

وقال البشبيشي في تصريحات إلى "المصريون": "إن محمود عزت والملقب "مستر إكس الإخوان"، مختف في سيناء لأن سيناء أراض مترامية وأجزاء منها وعرة جدًا، فضلاً عن أنها بعيدة عن القاهرة ومن السهل التخفي في بقاعها".

ورجح ذلك في ظل "تواجد للجماعات الإرهابية التي يمكن للإخوان التنسيق معها من أجل إخفاء محمود عزت، ولو كان مات لكان الإخوان أعلنوا ذلك وأعلنوا أيضًا عن خليفته".

وأشار القيادي الإخواني المنشق إلى أن "الخناق يضيق عليه الآن بسبب شراسة العملية الشاملة سيناء 018 ، وأتوقع أن يسقط في النهاية إما مقتولاً أو مقبوضًا عليه".

ونفى البشبيشي تواجد عزت في تركيا، قائلاً: "لو كان في تركيا كان ظهر وكان الإخوان استفادوا من ظهوره من اجل تماسك تنظيمهم المهترئ".

وفي فبراير 2017، قالت وسائل إعلام، إنه تم القبض على عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، خلال حملة ألقي القبض فيها على 6 من قياداتها، إلا أنه سرعان ما نفى ذلك عبر إصدار رسالة حملت اسمه يتحدث فيها عن ترتيبات تنظيمية.