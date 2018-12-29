طبيب الأهلي يوضّح إصابة أحمد فتحي

29 ديسمبر 2018 - 08:49 م

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة أحمد فتحي، ظهير أيمن الأهلي شد في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للأشعة لمعرفة حجم الإصابة وفترة غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق.

وكان أحمد فتحي قد غادر مباراة فريقه أمام الداخلية بحلول الدقيقة 60؛بداعي الإصابة وهي المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت والمؤجلة من الأسبوع السادس، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.