هكذا تثأر مصر من الإرهاب

29 ديسمبر 2018 - 09:25 م

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قتل قوات الأمن المصرية، 40 إرهابيًا مشتبهين بهم في حادث المريوطية الإرهابي، الذي راح ضحيته 4 أشخاص، وأكثر من عشرة مصابين، بـ"الثأر"، لافتة إلى أن الشرطة داهمت أوكار المتورطين، بعد يوم واحد من وقوع الحادث.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن قوات الأمن المصرية قتلت 40 إرهابيًا مشتبهًا بهم اليوم، السبت، بعد يوم واحد من انفجار قنبلة قرب حافلة سياحية في الجيزة؛ مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وعشرات المصابين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية لوكالة "رويترز" الإخبارية، إن "الإرهابيين المزعومين قتلوا في ثلاثة حوادث منفصلة في شمال سيناء والجيزة".

بينما أفادت الصحيفة، بأن القوات المصرية قتلت 30 شخصًا في مداهمات على أماكن الإرهابيين في الجيزة، زاعمة أن مجموعة من العناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية، ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة، ودور العبادة المسيحية، لاسيما في عطلة عيد الميلاد وأعياد الكريسماس"، كما أن عشرة مسلحين مشتبهين بهم قتلوا في شمال سيناء في نفس التوقيت.

وأضافت الصحيفة، أنه لم يتم تقديم معلومات حول المشتبه بهم، إلا أن بيانًا صادرًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح أن "الغارات وقعت في وقت واحد، إذ قال منفذ العملية الأمنية إن المشتبه بهم قتلوا في معركة تبادل إطلاق النار" .

وفي سياق متصل، جاء في بيان للوزارة حصلت عليه صحيفة "الأهرام" الحكومية، أن "الغارات كانت في إطار استمرار جهود الوزارة في مطاردة عناصر إرهابية متورطة في تنفيذ عمليات تخريب، هدفها زعزعة أمن البلاد".

من جانبه، وصف أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أمس، الجمعة، الحادثة بأنها "عمل إرهابي".

وكتب "حافظ"، على حسابه الرسمي على "تويتر"، "قصف الحافلة السياحية في المريوطية، عمل إرهابي خسيس وحقير يستهدف ما لا يمكن استهدافه، وهو وحدة مصر والمصريين" .

وأضاف: "نقدم تعازينا الخالصة لأسر الضحايا في فيتنام ومصر، وسنواصل التحرك نحو عام جديد من العزم على استئصال الإرهاب".

وذكر التقرير أن عدة هجمات إرهابية هددت من قبل بتدمير صناعة السياحة في مصر، حيث ضرب متشددون مواقع سياحية شهيرة مثل معبد الكرنك في الأقصر الذي هوجم في عام 2015، واستهدف المسلحون أيضًا الكنائس في السنوات الأخيرة وسارع مسئولون إلى التصدي للاعتداءات.

وبدورها، تشن قوات الجيش والشرطة في مصر، سلسلة من الحملات الكبرى ضد الجماعات المسلحة منذ عام 2013 على الأقل، مستهدفة شبه جزيرة سيناء، وكذلك مناطق في الجنوب وبالقرب من الحدود مع ليبيا.

وفي يناير 2016، اقتحم متشددون فندقًا في منتجع في مدينة الغردقة على البحر الأحمر، مما أدى إلى طعن وإصابة سائحتين ألمانيتن، وفي ديسمبر من ذلك العام، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته بعد انفجار قنبلة في الكاتدرائية القبطية في القاهرة خلال قداس الأحد، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وبعد مرور عام ، شن مسلحون هجومًا مميتًا على كنيسة مار مينا في حي حلوان جنوب القاهرة.

وفي نوفمبر من هذا العام، أعلن تنظيم "داعش"، أنه كان وراء إطلاق النار على حافلة للحجاج المسيحيين في المنيا.