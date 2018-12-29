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"المرشدين السياحيين" تفجر مفاجأة عن تغير مسار حافلة الهرم‎

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كتب ـ محمود أبوسعد

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أصدرت نقابة المرشدين السياحيين، بيانا تكشف من خلاله تفاصيل جديدة عن حافلة الهرم، التي تم تفجيرها أمس، كمان نفت الأنباء التي تفيد بأن الحافلة قد غيرت مسارها، ووصفته بأنه "تضليل" وتوجهت بالعزاء إلى ذوي الضحايا.
وقالت النقابة، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إنها تعزي ذوي المرشد السياحي المقتول إبراهيم حسين، وكذلك حياة اثنين من الفوج السياحي المرافق له من دولة فيتنام، كما تأسف النقابة على التصريحات التي جاءت على لسان كل شخص غير مسؤول مضلل للحقيقة.
وأكدت النقابة أن المرشد، قام بواجبه في العمل طبقا لأوامر الشركة، حيث كان يصطحب مجموعتها السياحية منفذا كافة تعليماتها منذ البداية، بترك الحقائب في المطعم والتوجه لزيارة الأهرامات ثم التسوق في نفس المكان الذى تتعامل معه الشركة السياحية ذاتها.
وأوضحت أن هذا المكان بطريق سقارة السياحي الذي يوجد به العديد من الأماكن السياحية، وهو المسار الطبيعي اليومي لكافة الرحلات السياحية بين منطقة الهرم ومنطقة سقارة وليس بمكان في منطقة معزولة أو صحراء بكوكب خارج الارض.
وأشارت إلى أن الحافلة لم تمر إلا في الطريق السياحي، وبعد مغادرة مكان التسوق، المحدد من قبل الشركة السياحية والذي يبعد 170 مترا عن موقع الحادث الإرهابي الغاشم، تم تفجير العبوة.
وأضافت أنه بعد وفاة المرشد السياحي، خرج مالك الشركة السياحية بتصريحات غير حقيقية ومضللة للرأي العام حفاظا على نفسه دون الالتفات إلى سمعة الشاب المتوفي وسمعة عشرين ألف مرشد سياحي، وتؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك التصريحات.
وكان عبد الرازق حسين، صاحب الشركة المنظمة للرحلة السياحية، قال إنه تم تغيير خط سير الفوج السياحي لأنه كان متوجها إلى مطار القاهرة، وفي المقابل برأ حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، “إبراهيم حسين” من الاتهام التي حاول البعض ترويجه حول المرشد السياحي، إذ يقول إن مدير شركة أتوبيس المريوطية الذي شهد حادث تفجير أمس الجمعة، حاول استغلال وفاة إبراهم حسين قمر، المرشد السياحي المسؤول عن الحافلة، للتنصل من المحاسبة.
وعقب الحادث، صرح رئيس الوزراء بأن الأتوبيس السياحي الذي تعرض للهجوم خرج عن المسار المؤمن، وهو الأمر الذي نفته نقابة المرشدين السياحيين.

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