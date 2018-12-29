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مقتل 165 مدنياً بهجمات التحالف و"ي ب ك" بدير الزور

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ارتفاع حصيلة قتلى الغارات على دير الزور
ارتفاع حصيلة قتلى الغارات على دير الزور

المصريون ووكالات

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قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت، إن 165 مدنيا قتلوا في هجمات شنتها قوات التحالف الدولي وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.
وأكد التقرير أن 153 مدنيا بينهم 71 طفلا و29 سيّدة، قتلوا في قصف قوات التحالف الدولي على ناحية هجين والبلدات والقرى المحيطة بها، في الفترة بين 11 سبتمبر/ أيلول و20 ديسمبر/ كانون الأول من 2018.
فيما قتل 12 مدنيا بينهم 3 أطفال في هجمات "ي ب ك" على المناطق ذاتها، خلال نفس الفترة.
والاثنين الماضي، سيطر "ي ب ك" على بلدة هجين أبرز معاقل "داعش" المتبقية في سوريا، ليبقى تحت سيطرة الأخير شريط صغير من الأراضي على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات، وتشمل 4 بلدات هي "السوسة" و"الشعفة" و"الباغوز" و"البو حسن"، في ريف دير الزور.
كما يسيطر "داعش" على مساحات من البادية غير مؤهولة بالسكان، بريفي محافظتي دير الزور وحمص (وسط).
وأشار التقرير إلى أن قوات النظام وإرهابيي "ي ب ك"، يفرضون حصارًا مطبقا على البلدات الأربع، التي يستخدم فيها "داعش" المدنيين دروعا بشرية. 

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