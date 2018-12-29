نابولي يعبر بولونيا بثلاثية في "الكالتشيو"

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عبر فريق نابولي، اليوم السبت، ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة التاسعة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
بهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 44 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 53 نقطة.
بادر نابولي بالتسجيل في الدقيقة 16 عبر البولندي اركاديوز ميليك، إلا أن بولونيا أدرك التعادل في الدقيقة 37 عن طريق الباراغوياني فيديريكو سانتاندير لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح ميليك في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 51، قبل أن يعود بولونيا للتعادل مجددًا في الدقيقة 81 عن طريق البرازيلي دانيلو لارانجييرا.
وجاءت الدقيقة 88 لتشهد معها الهدف الثالث لنابولي عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء. 

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