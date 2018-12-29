» ليفربول (صىلاح) يضرب أرسنال بخماسية

29 ديسمبر 2018 - 10:50 م

أمطر فريق ليفربول، يوم السبت، مرمى ضيفه أرسنال بخمسة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 54 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 38 نقطة في المركز الخامس.



جاءت المفاجأة بتقدم أرسنال بهدف في الدقيقة 11 عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس، إلا أنه بعدها بثلاث دقائق أدرك ليفربول التعادل عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.



ومع حلول الدقيقة 16 أضاف فيرمينيو الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 32.



وجاءت الدقيقة 45 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليفربول نفذها المصري محمد صلاح في الشباك مسجلًا الهدف الرابع، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الديار بأربعة أهداف لهدف.



ومع حلول الدقيقة 65 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية لليفربول نفذها فيرمينيو مسجلًا الهدف الثالث له والخامس لفريقه.

