  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:11 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

إنجاز جديد لـ"صلاح" في "البريميرليج" خلال 2018

الدولار

"النقد الدولي" تكشف معلومة خطيرة عن "الدولار"

محمد صلاح

تعليق ناري لـ"كلوب" على واقعة "صلاح" و"فيرمينيو"

أتوبيس الهرم

"المرشدين السياحيين" تفجر مفاجأة عن تغير مسار حافلة الهرم‎

حادث المريوطية

مخاوف من تأثر السياحة بـ«حادث الهرم».. وعاملون: الحركة طبيعية

حادث المريوطية

هكذا تثأر مصر من الإرهاب

ايات عرابي

لهذه الأسباب..«آيات عرابي» تهاجم أردوغان والإخوان

احتفالات

في ليلة رأس السنة: المصريون يرقصون أو يبتهلون

البرلمان

تعديلات «الجمعيات الأهلية» أمام البرلمان خلال أيام

محكمة الاسرة

لا يشبع جنسيًا.. وصورني أثناء العلاقة الحميمة

ألمانيا: لا دوافع إرهابية في حادث مطار هانوفر

عرب وعالم

الشرطة الألمانية أرشيفية
الشرطة الألمانية أرشيفية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الإمارات.. مصرع 4 في حادث تحطم مروحية برأس الخيمة

#

أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث المريوطية الإرهابي

#

إغلاق الحدود بين ألمانيا وفرنسا بعد أحداث ستراسبورج

#

غرق طفلين وفقدان 16 مهاجرًا قبالة السواحل المغربية

أكدت الشرطة الألمانية، عدم وجود "أية دوافع إرهابية" في حادثة اقتحام سيارة لحاجز أمني بمطار هانوفر، وسط البلاد، السبت.
وقالت شرطة مدينة هانوفر إنّ "دوافع حادث مطار هانوفر غير معروفة حتى الآن، إلا أنه لا توجد أدلة على خلفية إرهابية"، حسبما نقلت "الإذاعة الألمانية".
وفي وقت سابق مساء السبت، أوقف المطار رحلاته الجوية، بعد أن قاد رجل سيارته إلى منطقة توقف الطائرات قبل أن تتمكن الشرطة من إيقافه والقبض عليه.
وحتى الساعة (20: 55 ت.غ)، لم تكشف السلطات عن موعد استئناف الرحلات.
وأوضحت الشرطة أنّ منفذ الواقعة "سائق في العشرين من عمره"، وقالت إنها "لم تتمكن من تحديد هويته كونه لا يحمل بطاقة شخصية"، وفق المصدر ذاته. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: مشادة بين محمد صلاح وقائد الأرسنال
» "الأرصاد" تكشف معلومة صادمة عن درجات الحرارة
» هذا مكان اختفاء «مستر إكس» الإخوان
» ليفربول (صىلاح) يضرب أرسنال بخماسية
» «عبلة بلا عنتر».. من الزراعة إلى البقالة.. وأخيرًا مقاول أنفار
» تحديد موعد الزحف نحو قصر "البشير"
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» عبدالحفيظ: التوفيق تخلى عن الأهلي.. وجلسة مع «لاسارتي»
» «صلاح وخاشقجي»: وجهان لـ«بحث» وأحد
» تفاصيل اختطاف "داعش" أطفال سوريا
» "الطيران المدني" يزف بشرى سارة للعاملين في السياحة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب