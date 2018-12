قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إنه كاد أن يبكي عندما شاهد لقطة ما قبل الهدف الخامس لفريقه في مرمى أرسنال والسبب محمد صلاح.



"When Mo gave Bobby the penalty I was close to crying. We all know how much Mo wants to score goals but he gave it to Bobby"



- Jurgen Klopp#LIVARS @LFC pic.twitter.com/domWwa4LMg