تعليق وزيرة الهجرة على حادث مقتل المصريين في الأردن

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تتابع مع السفارة المصرية لدى المملكة الأردنية حادث وفاة شابين مصريين في الأردن.



وأعربت «مكرم» في تصريحات صحفية، السبت، عن خالص تعازيها لذوي الضحايا الذين عثرت الشرطة الأردنية على جثتيهما في منطقة أبوعلندا بالعاصمة عمان، مشيرة إلى أن «السفارة المصرية بالأردن تتابع الحادث عن كثب، وتواصلت مع السلطات الأردنية، التي أوضحت أن وفاة الشابين نتجت عن دخان صادر من حطب التدفئة بمسكنهم».

