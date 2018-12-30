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تعليق وزيرة الهجرة على حادث مقتل المصريين في الأردن

الحياة السياسية

السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة

المصريون ـ متابعات

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قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تتابع مع السفارة المصرية لدى المملكة الأردنية حادث وفاة شابين مصريين في الأردن.
وأعربت «مكرم» في تصريحات صحفية، السبت، عن خالص تعازيها لذوي الضحايا الذين عثرت الشرطة الأردنية على جثتيهما في منطقة أبوعلندا بالعاصمة عمان، مشيرة إلى أن «السفارة المصرية بالأردن تتابع الحادث عن كثب، وتواصلت مع السلطات الأردنية، التي أوضحت أن وفاة الشابين نتجت عن دخان صادر من حطب التدفئة بمسكنهم».
وأضافت الوزير أن «السفارة المصرية تابعت أيضًا حالة شاب مصري ثالث كان برفقة الضحيتين، ولكن حالته الصحية شهدت تحسنًا وخرج من المستشفى التي كان يتلقى بها العلاج عقب الحادث، مشيرة إلى السفارة تسير في إجراءات شحن الجثمانين إلى القاهرة، الإثنين المقبل».

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