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إنجاز جديد لـ"صلاح" في "البريميرليج" خلال 2018

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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حقق نجم منتخب مصر محمد صلاح، نجم ليفربول، رقمًا مميزًا ضد آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة العشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت بفوز ساحق 5-1 للريدز على المدفعجية.
وصنع محمد صلاح الهدف الثالث للريدز في المباراة، والذي سجله زميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 32، كما سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء.
وذكرت شبكة «سكواكا» للإحصائيات أن محمد صلاح أصبح أكثر لاعب مشاركة في الأهداف في البريميرليج أكثر من أي لاعب آخر في عام 2018.
وذكرت الشبكة أن صلاح ساهم في تسجيل 40 هدفًا مع ناديه ليفربول في البريميرليج خلال عام 2018.
وخاض الفرعون المصري 35 مباراة مع الريدز خلال 2018، حيث سجل 28 هدفًا، وصنع 12 آخرين.

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