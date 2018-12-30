إنجاز جديد لـ"صلاح" في "البريميرليج" خلال 2018

30 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

حقق نجم منتخب مصر محمد صلاح، نجم ليفربول، رقمًا مميزًا ضد آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة العشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت بفوز ساحق 5-1 للريدز على المدفعجية.



وصنع محمد صلاح الهدف الثالث للريدز في المباراة، والذي سجله زميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 32، كما سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء.



وذكرت شبكة «سكواكا» للإحصائيات أن محمد صلاح أصبح أكثر لاعب مشاركة في الأهداف في البريميرليج أكثر من أي لاعب آخر في عام 2018.



وذكرت الشبكة أن صلاح ساهم في تسجيل 40 هدفًا مع ناديه ليفربول في البريميرليج خلال عام 2018.

