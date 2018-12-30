» كارثة مدوية بشأن استيراد بذور الطماطم

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أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن وزير الزراعة أصدر قرار في 11 أكتوبر 2018 ينص على منع استيراد الطماطم، وهو ما أسعد الفلاحين، و"كلنا صقفنا للوزير".
وأوضح "أبو صدام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أن القرار عرض على لجنة الزراعة بالبرلمان، وأيدته، منوها بأن بعض المسئولين في وزارة الزراعة قدموا تقرير أثبت أن الفيروس الذي تسبب في خسارة الفلاحين في محصول الطماطم سابقا كامن في البذور وليس الأشجار.
وكشف أنه بعد صدور القرار بمنع استيراد بذور الطماطم التي كانت تحتوي على فيروس، فوجئوا أنهم سمحوا باستيرادها مرة أخرى، مضيفا: "لن نسمح بدخول صنف يضر الفلاحين مرة أخرى.. دخول الصنف مرة أخرى يثير الربية والشك".


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