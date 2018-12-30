حقيقة دفع 4500 جنيه مقابل التابلت المدرسي

30 ديسمبر 2018 - 12:40 ص

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أن التابلت سيعطى لطلاب الثانوية العامة مجانًا، ولن يُمنح لطلاب التعليم الفني.



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "cbc "، مساء السبت أن هناك ضوابط تحكم سوء استخدام التابلت، لافتَا إلى أنه يوجد مقترح يتم دراسته لوضع وثيقة تأمين للتابلت يوقع عليها ولي الأمر بدلا من تحمله لتكلفة الجهاز حال كسره أو ضياعه.



ونفى وزير التربية والتعليم، ما تردد عن أن كل طالب سيدفع 4500 جنيه مقابل "التابلت" الذي يتم توزيعه.

