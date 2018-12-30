صورة .. شاب ينتحر بأسوان ويترك رسالة مُبكية .. هذا ما قاله

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الشاب المنتحر
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الشاب المنتحر

عثرت قوات الإنقاذ النهري بالأقصر على جثة شاب بعد قيامه بإلقاء نفسه في نهر النيل أثناء تواجده بمحافظة أسوان حتى جرفه التيار .

وكان اللواء طارق علام - مدير أمن الأقصر - تلغى إخطارا يفيد العثور على جثة "ثروت محمد حسانين " - مقيم بمنطقة نجع الطويل بالكرنك بالأقصر - وذلك بعد قيامه بإلقاء نفسه في النيل من على مركب نهري كان يعمل عليها أثناء تواجدها بمحافظة أسوان وأنه ترك رسالة عبر "فيس بوك" قبل انتحاره فيما يشبه الوصية.

وبمراجعة حساب المتوفي تبين أنه كتب رسالة يبلغ فيها تحياته لأعمامه وأخواله ويطلب منهم مسامحته على أي شيء ضايقهم منه ، كما أوصى بالهواتف المحمولة التي يملكها لأشقائه الأصغر ، مؤكدًا أنه أقدم على الانتحار بعدما وجد الجميع قد ضاقوا بتصرفاته ولم يجد وسيلة أخرى للتعامل مع الأمر.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



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