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نقل فنان شهير للمستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة

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تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

أحمد عادل شعبان

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وعكة صحية

تامر عبد المنعم

نُقل الفنان تامر عبد المنعم إلى إحدى مستشفيات دبي بدولة الإمارات بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء متابعة مونتاج برنامجه الجديد الذي يذاع على قناة "حواس" التي تبث من دبي.

وقال "عبد المنعم" إنه تعرض لوعكة صحية أثناء متابعة مونتاج برنامجه مما أثار حالة من القلق وجعل زملاءه ينقلوه فورًا للمستشفى حيث أجريت له بعض الفحوصات من ضمنها "منظار" وتبين وجود بعض المشاكل بالمعدة ، مشيرًا إلى أنه خرج من المستشفى بعد ساعات من دخوله ليواصل استعداده لتصوير برنامجه.

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