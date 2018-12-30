تعليق مثير من أديب على ارتباط مصرى بابنة بيل جيتس

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عمرو أديب
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عمرو أديب

ابنة بيل جيتس

سلط الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - الضوء على زيارة "جينفر" - ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس - إلى مصر رفقة حبيبها المصري "نايل نصار".

ونشر "أديب" صورًا لـ"جينفر" و "نصار" ، قائلًا: "سابت العالم كله وجت مصر .. كان ممكن تروح تركيا مثلا يا بتوع تركيا".

وأضاف: "وآدي صورة المصري المحظوظ .. بيل جيتس عنده 90 مليار .. أكتر من نجيب ساويرس بكتير يعني .. نجيب حي الله عنده 3 ونص مليار بس".

يذكر أن "نصار" مصري أصوله من المنوفية ويقيم بالولايات المتحدة وقد ارتبط بابنة بيل جيتس قبل سنتين لوجود اهتمامات مشتركة بينهما.

الفيديو:


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