طليق رانيا يوسف يعاود الحديث عن فستانها ولكن بكلمات نارية

30 ديسمبر 2018 - 08:44 ص

ألمح المنتج محمد مختار - الزوج السابق للفنانة رانيا يوسف - إلى استيائه الشديد من الفستان الذي ظهرت بها في حفل توزيع جوائز "دير جيست".



وقال "مختار" في تصريحات تلفزيونية: "في المرة الأولى قلت إنني أعجبني ذكاءها في التعامل مع الموقف لأنها اعتذرت ، أما في المرة الثانية فلا تعليق عندي ، يبدو أن لها حسابات خاصة وبالتالي هي الوحيدة التي تُسأل عنها ولست أنا".



وأضاف: "ورغم ذلك فما فعلته لا يقارن بما فعله آخرون ، بدءًا من فنانة سحبت زوجها وقبلته على السجادة الحمراء ، وابن فنان شهير قبل زوجته أكثر من مرة في كل المهرجانات".



وكان مختار علق على الفستان الأول أثناء حلوله ضيفا في برنامج "مساء dmc" أنه تابع الأزمة بشكل دقيق، لكنه لم يتصل برانيا يوسف لأن علاقته بها منقطعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لافتا إلى أنه حرص على الاتصال بابنتيه منها ياسمين ونانسي وطمأنتهم، مؤكدا لهما أن المشكلة ستمر سريعا.



وأضاف مختار أن رانيا يوسف تصرفت بذكاء بعد اعتذارها عن ارتداء الفستان.

