  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:23 ص
بحث متقدم
المفتي : السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

المفتي: السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات

بيع المساجين كقطع غيار بالناصرية

بيع المساجين كـ"قطع غيار" فى هذا السجن

«أردوغان والقرضاوي»..علي قائمة الإرهاب السورية

«أردوغان والقرضاوي».. على قائمة الإرهاب السورية

صورة من الفيديو

تعرف على الدنماركية التى قهرت "داعش"

بشار وجورج قرداحي

قرداحي: بشار شخصية العام بلا تردد

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

رانيا يوسف

طليق رانيا يوسف يعلق على فستانها بكلمات نارية

عمرو أديب

تعليق مثير من أديب على ارتباط مصرى بابنة بيل جيتس

صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح؟

بالفيديو..

تعرف على الدنماركية التى قهرت "داعش"

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل اختطاف "داعش" أطفال سوريا

#

إنبي يتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر

#

"الوزراء" يرد على صور افتراش التلاميذ للأرض

#

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش


كشف الإعلامي عمرو أديب، عن فتاة دنماركية تدعى "جوانا"، قامت بقتل 100 داعشي، قائلاً: "هذه القصة ربما تصنع فيلمًا".

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية، قائلاً:  "جوانا" عندما قامت الثورة ضد بشار الأسد تركت بلادها، وذهبت للنضال ضد بشار الأسد، وتعرفت على قوات "البشمركة"، في سوريا، وتدربت على السلاح.

وتابع أن الفتاة قتلت 100 عنصر من "داعش"، ووضعت "داعش" مكافأة على رأسها قدرها مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه هي الفرد الوحيد الذي قتل 100 عنصر من داعش. ولفت إلى أن هذه الفتاة حاليًا مسجونة في الدنمارك، بعد عودتها، لأنهم غير متأكدين من انتمائها لأي جماعة، مشيرًا إلى أنها أثناء سفرها مكثت عدة أيام في قطر، متسائلاً: "كانت بتعمل إيه؟ الله أعلم، يمكن تكون راحت تجيب شوية سلاح، أو شوية بلح".


 شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=5m80zBGicAY

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ليليان داود تهاجم ماجدة الرومي بعد حفل السعودية
» شاهد.. احتراق ملكة جمال أفريقيا فى حفل تتويجها
» تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو.. "زوج مستعمل"
» "الإنتاج" يواجه النجوم وديا استعدادًا لـ"بيراميدز"
» وفاة شقيق فنان شهير .. والجنازة بعد قليل
» إليسا تكشف حجم الأضرار التي سببها السرطان لجسدها
» سيدة في الخامسة والستين تصنع المعجزة وتنجب طفلا
» فتاة دافعت عن شقيقها الأصغر فكان مصيرها "الخرطوش"
» شاهد .. فنانة شهيرة تنشر صورتها رفقة ابنتيها بالمسجد النبوي
» نقل فنان شهير للمستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة
» لا يشبع جنسيًا.. وصورني أثناء العلاقة الحميمة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب