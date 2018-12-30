تعرف على الدنماركية التى قهرت "داعش"

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن فتاة دنماركية تدعى "جوانا"، قامت بقتل 100 داعشي، قائلاً: "هذه القصة ربما تصنع فيلمًا".

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية، قائلاً: "جوانا" عندما قامت الثورة ضد بشار الأسد تركت بلادها، وذهبت للنضال ضد بشار الأسد، وتعرفت على قوات "البشمركة"، في سوريا، وتدربت على السلاح.

وتابع أن الفتاة قتلت 100 عنصر من "داعش"، ووضعت "داعش" مكافأة على رأسها قدرها مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه هي الفرد الوحيد الذي قتل 100 عنصر من داعش. ولفت إلى أن هذه الفتاة حاليًا مسجونة في الدنمارك، بعد عودتها، لأنهم غير متأكدين من انتمائها لأي جماعة، مشيرًا إلى أنها أثناء سفرها مكثت عدة أيام في قطر، متسائلاً: "كانت بتعمل إيه؟ الله أعلم، يمكن تكون راحت تجيب شوية سلاح، أو شوية بلح".

شاهد الفيديو..https://www.youtube.com/watch?v=5m80zBGicAY